Дюшейн: это худший спад, который у меня был. Просто безумие, насколько всё плохо

Нападающий «Колорадо Эвеланш»прокомментировал спад в своей игре. Он не набирает очков уже 11 матчей подряд и был переведён в третье звено.«Я стараюсь в каждой игре показывать всё, на что способен, и выкладываться на максимум. Но сейчас у всех в нашей команде не идут дела в атаке. А я — квинтэссенция этого кризиса. Но это не значит, что мы не стараемся.Пожалуй, это худший спад, который у меня был. Просто безумие, насколько всё плохо. Иногда сложно осознать, что это просто часть игры.Обычно чем больше я играю, тем лучше у меня получается. Но в конце концов, надо выжимать максимум из того, что есть», — цитирует Дюшейна Denver Post.