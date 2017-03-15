Стэйджан: 10 побед «Калгари» подряд – это сумасшествие

Форвард «Калгари Флэймз» Мэтт Стэйджан поделился впечатлениями от 10-матчевой победной серии.
«Это просто сумасшествие. Но лига сейчас такая и есть. В последнее время этих серий навалом, в том числе и индивидуальных бомбардирских. И командные, и личные достижения в этом сезоне идут такими вот полосами.
Каждый из этих матчей слишком важен, чтобы рассматривать их коллективно, так что мы фокусируемся только на одном предстоящем. Безусловно, все понимают, какую серию мы выдали и чего достигли. Не то чтобы мы не отдавали себе в этом отчёта. Но в то же время на этом нельзя зацикливаться, потому что сразу же начнутся неприятности. Нас ждет серьёзный матч, который мы постараемся выиграть, и, если получится, мы знаем, что это также означает и продолжение серии.
Чем ближе конец «регулярки», тем сильнее чувствуется возбуждение, особенно в том положении, в которое мы себя поставили. Это можно почувствовать в любом месте города, и это будоражит. Надеюсь, скоро мы гарантируем себе место в плей-офф и если продолжим играть так же, как сейчас, то заработаем и преимущество домашней площадки. Мы очень взволнованы тем, что принесут ближайшие месяцы для нашего города и нашей команды», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
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