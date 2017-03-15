Стэйджан: 10 побед «Калгари» подряд – это сумасшествие

Форвард «Калгари Флэймз»поделился впечатлениями от 10-матчевой победной серии.«Это просто сумасшествие. Но лига сейчас такая и есть. В последнее время этих серий навалом, в том числе и индивидуальных бомбардирских. И командные, и личные достижения в этом сезоне идут такими вот полосами.Каждый из этих матчей слишком важен, чтобы рассматривать их коллективно, так что мы фокусируемся только на одном предстоящем. Безусловно, все понимают, какую серию мы выдали и чего достигли. Не то чтобы мы не отдавали себе в этом отчёта. Но в то же время на этом нельзя зацикливаться, потому что сразу же начнутся неприятности. Нас ждет серьёзный матч, который мы постараемся выиграть, и, если получится, мы знаем, что это также означает и продолжение серии.Чем ближе конец «регулярки», тем сильнее чувствуется возбуждение, особенно в том положении, в которое мы себя поставили. Это можно почувствовать в любом месте города, и это будоражит. Надеюсь, скоро мы гарантируем себе место в плей-офф и если продолжим играть так же, как сейчас, то заработаем и преимущество домашней площадки. Мы очень взволнованы тем, что принесут ближайшие месяцы для нашего города и нашей команды», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.