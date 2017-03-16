Филппула: пользуюсь интернет-картами, сам я в Филадельфии никуда не доберусь

Нападающий «Филадельфия Флайерз»поделился первыми впечатлениями от выступлений за лётчиков.«Пользуюсь GPS, прежде всего картами Google. Сам я в Филадельфии никуда не доберусь. Мне нужны подсказки.Летом я общался с Киммо Тимоненом и Вилле Лейно. Они в один голос говорили, что это хороший клуб и отличная команда. И о городе они тепло отзывались. Именно об этих вещах думаешь, когда тебя хотят обменять.Всё хорошо. Меня очень хорошо здесь встретили, здесь всё понятно. Хороший город. Грех жаловаться», – цитирует Филппулу официальный сайт НХЛ.