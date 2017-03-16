Кречин сменил пост спортивного директора «Куньлуня» на генерального менеджера

В руководстве «Куньлунь Ред Стар» произошли изменения, информирует официальный сайт клуба. Майк Кинэн утверждён в роли главного тренера, асменил пост спортивного директора на должность генерального менеджера.«Этот легендарный канадский специалист в представлении не нуждается. Во всем мире найдётся не так много действующих тренеров, способных сравниться с ним по части достижений. А возможно, и вообще не найдётся. Клуб был готов продолжить сотрудничество с Владимиром Юрзиновым, под руководством которого «Куньлунь» провёл очень успешный дебютный сезон, но Владимир Владимирович сделал свой выбор. Как все помнят, сразу же по окончании заключительного матча сезона он объявил о намерении уйти по семейным обстоятельствам. Руководство клуба приняло его отставку, выразив на прощание огромную благодарность за проделанную работу», — прокомментировал подписание контракта с Кинэном Кречин.