Коскинен: это была тяжёлая битва, все в СКА счастливы, что нам удалось победить

Вратарь СКАподвёл итоги четвертьфинального противостояния с московским «Динамо» (4-1), а также признался, что для него не имеет значения, с кем играть в следующей стадии Кубка Гагарина.«Каждый сезон разный, сравнить их довольно сложно. Это была хорошая серия, нам пришлось нелегко. Была тяжёлая битва со стороны обеих команд, и мы должны быть счастливы тому, что мы в ней победили. Есть ли для меня разница, с кем играть в полуфинале? Честно говоря, я не задумываюсь на сей счёт. Будем играть, с кем придётся», — передаёт слова Коскинена корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.