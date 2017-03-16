Панин: у меня не было цели разбить стекло, я это сделал первый раз в жизни

Защитник ЦСКАподвёл итоги пятого матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1:2).«С командой ничего не происходит. Мы каждую игру бьёмся. Не можем забить свой трудовой гол, закопать шайбу в ворота, как мы обычно играем. На мне не сказываются изменения в составе, наверное, это лично к кому-то вопрос.Эпизод с Галимовым? Вы всё прекрасно видели, что там комментировать. Был силовой приём. Отсутствие Сорокина не сказывается. У нас нет такого, чтобы мы назад оглядывались на то, какой у нас вратарь. Все ребята работают. Любого человека, который там находится, будь то защитник или нападающий, надо подстраховывать. С большинством проблема. «Локомотив» строго играет, ничего лишнего не делает, выкидывает шайбу из зоны, и всё.У меня не было самоцели разбить стекло, это было первый раз в жизни. Я считаю, что прошлый матч мы ужасно провели, и ребята это понимают. По прошлой игре всё было понятно. Сегодня всё было намного лучше? Намного лучше – это когда ты выигрываешь. А когда результат отрицательный, нельзя сказать, что всё было лучше. В каких-то компонентах надо добавлять, особенно в реализации голевых моментов», — передаёт слова Панина корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.