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175 лет назад 2016
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Панин: у меня не было цели разбить стекло, я это сделал первый раз в жизни

16 марта 2017, четверг. 22:50. Хоккей
Защитник ЦСКА Григорий Панин подвёл итоги пятого матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1:2).

«С командой ничего не происходит. Мы каждую игру бьёмся. Не можем забить свой трудовой гол, закопать шайбу в ворота, как мы обычно играем. На мне не сказываются изменения в составе, наверное, это лично к кому-то вопрос.

Эпизод с Галимовым? Вы всё прекрасно видели, что там комментировать. Был силовой приём. Отсутствие Сорокина не сказывается. У нас нет такого, чтобы мы назад оглядывались на то, какой у нас вратарь. Все ребята работают. Любого человека, который там находится, будь то защитник или нападающий, надо подстраховывать. С большинством проблема. «Локомотив» строго играет, ничего лишнего не делает, выкидывает шайбу из зоны, и всё.

У меня не было самоцели разбить стекло, это было первый раз в жизни. Я считаю, что прошлый матч мы ужасно провели, и ребята это понимают. По прошлой игре всё было понятно. Сегодня всё было намного лучше? Намного лучше – это когда ты выигрываешь. А когда результат отрицательный, нельзя сказать, что всё было лучше. В каких-то компонентах надо добавлять, особенно в реализации голевых моментов», — передаёт слова Панина корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив ХК ЦСКА Григорий Панин
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