«Виннипег» победил «Айлендерс», «Нью-Джерси» забросил 6 шайб «Филадельфии»

«Виннипег Джетс» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 4:2. В составе «Виннипега» дубль оформил Райан Литтл (10-я и 19-я минуты), ещё по голу забили Мэтью Перо (24) и Адам Лоури (32). У «Айлендерс» отличились Адам Пелеч (1) и Андерс Ли (42). Российский нападающий «островитян» Николай Кулёмин провёл на льду 15 минут.
Ещё в одном матче дня «Нью-Джерси Дэвилз» разгромил «Филадельфию Флайерз» — 6:2. В составе «Нью-Джерси» по дублю оформили Адам Хенрик (26, 45) и Тейлор Холл (42, 56), ещё по голу забили Кайл Палмьери (19) и Джозеф Бландизи (30). За «Филадельфию» шайбы забросили Майкл дель Зотто (18) и Брэйден Шенн (32).