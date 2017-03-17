«Вашингтон» в овертайме уступил «Нэшвиллу»

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Веризон-центре» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу гостей.
В основное время за «Вашингтон» отличился Бретт Коннолли (12-я минута), за «Нэшвилл» — Джеймс Нил (39). Победу «Предаторз» принёс точный бросок Виктора Арвидссона на 2-й минуте овертайма.
Нападающие «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели на льду 18 минут и 21 минуту соответственно, защитник Дмитрий Орлов отыграл 20 минут.