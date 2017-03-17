Гуськов: «Динамо» могло растянуть серию, но удаления ломали игру

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВподелился впечатлениями от серии СКА и московского «Динамо», которая завершилась победой питерской команды со счётом 4-1.«Шансы растянуть серию у «Динамо» определённо были. Мы видели, как бело-голубые пытались это сделать. В некоторых моментах у них получалось навязывать свою игру, но, к сожалению для них, результативность не была такой высокой, какой должна была быть для достижения цели. В большей степени из-за такой низкой результативности «Динамо» выиграло всего один матч.По игре в равных составах они были настолько удивительны, что казалось, что начавшаяся встреча будет за ними. Но, когда ты не забиваешь из выгоднейших позиций, соперник тебя наказывает, тем паче такой соперник, как СКА. И тем более когда ты играешь в меньшинстве. Ещё один момент – удаления, которые допускали игроки «Динамо» в тех ситуациях, когда, казалось бы, уже перехватили инициативу. Эти удаления ломали игру», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.