«Флорида» обыграла «Рейнджерс», Барков исполнил победный буллит, у Ягра — 2 очка

«Флорида Пантерз» одолел «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3 в пользу гостей.В основное время матча в составе «Флориды» отличились Джонатан Юбердо (22-я минута), Юсси Йокинен (27) и(48). За «Рейнджерс» дубль оформил Матс Цуккарелло (3, 52), ещё одну шайбу забросил Джей Ти Миллер (5). В овертайме голов забито не было, а победный буллит реализовал Барков.Нападающий «Флориды»отдал 2 голевые передачи.