Проворов впервые набрал 3 очка в одном матче НХЛ

Новичок «Филадельфии Флайерз» защитник Иван Проворов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 ОТ) забросил шайбу, сделал две голевые передачи и был признан второй звездой матча.
20-летний российский хоккеист впервые набрал 3 очка в одной игре в НХЛ. Всего в 71 матче сезона на счету Проворова 28 (6+22) очков.
Видео результативных действий Проворова доступны на официальном сайте НХЛ:
https://www.nhl.com/video/t-283423828/c-50542803
https://www.nhl.com/video/t-283423828/c-50548303
https://www.nhl.com/video/t-283423828/c-50548303