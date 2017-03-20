Панарин: мы все играем ради Кубка Стэнли, а без попадания в плей-офф не выиграть

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс»прокомментировал итоги победного матча с «Колорадо Эвеланш» (6:3), после которого «чёрные ястребы» забронировали себе участие в плей-офф.«У меня был случай, когда мы с молодёжной сборной России проигрывали 0:3 после второго периода и выиграли 5:3. После первой шайбы приходит уверенность, сразу же чувствуешь себя немного свободнее, это помогает. Офсайд в эпизоде с голом Тэйвза? Я, если честно, не смотрел на видеокуб и не знаю, что там случилось.Здорово, что команда обеспечила себе выход в плей-офф. Мы играем ради Кубка Стэнли, а его не выиграть, если ты не попал в плей-офф. Для меня важно каждый год играть в плей-офф. Я рад, что попал в сильную команду», — приводит слова Панарина официальный «Твиттер» «Чикаго».Результативная серия Панарина составляет 6 матчей (4 гола, 4 передачи).