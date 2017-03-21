А. Зайцев — о 8-матчевой дисквалификации Панина: его надо лечить

«Человека этого надо лечить, он не понимает, что творит. Это не первый раз, когда Панин так себя ведёт. Крыша, видимо, слетает. Если он хочет продолжать дальше играть в хоккей, то нужно ему что-то делать. Кроме дисквалификации нет другой возможности, чтобы его от этого отвадить.
Считаю, что надо было вообще поставить вопрос о его дальнейшей профессиональной карьере. Как сказал Озеров, нам такой хоккей не нужен. Из года в год у Панина происходят такие сбои. Считаю, что ему к психологу обратиться надо, другого выхода не вижу», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
>>>Защитник ЦСКА Панин дисквалифицирован на восемь матчей и оштрафован
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