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Чистяков: план-максимум женской сборной России — медали любого достоинства

21 марта 2017, вторник. 19:04. Хоккей
Главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков рассказал, как проходит подготовка к чемпионату мира, который пройдёт с 31 марта по 7 апреля в американском Плимуте, а также озвучил цели команды на турнир.

«Девчонки все хорошо работают. Очень много поработали на общую силу и выносливость. Ни к кому претензий нет, никто себя не жалеет. Тот план, который у нас был на сбор, выполнен. То, что мы готовимся на маленькой площадке, — немаловажный момент. В своё время мы так же готовили молодёжную сборную, и это очень сильно повлияло на исход МЧМ. Это очень хорошее подспорье для нас, что ФХР пошла нам навстречу и предоставила нам маленькую площадку. Тут совершенно другая динамика игры, это должно нам помочь.

Наш план-максимум — добыть медали любого достоинства. Чем выше — тем лучше. Едем за серебром? Игра покажет. Изменения в составе будут минимальные. У нас есть ещё одна контрольная игра, после которой мы решим, кто поедет на чемпионат мира. Люда Белякова восстанавливается. Осталось ещё один-два дня, и она будет в полной готовности», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Женская сборная России - Хоккей
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