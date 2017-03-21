Чистяков: план-максимум женской сборной России — медали любого достоинства

Главный тренер женской сборной Россиирассказал, как проходит подготовка к чемпионату мира, который пройдёт с 31 марта по 7 апреля в американском Плимуте, а также озвучил цели команды на турнир.«Девчонки все хорошо работают. Очень много поработали на общую силу и выносливость. Ни к кому претензий нет, никто себя не жалеет. Тот план, который у нас был на сбор, выполнен. То, что мы готовимся на маленькой площадке, — немаловажный момент. В своё время мы так же готовили молодёжную сборную, и это очень сильно повлияло на исход МЧМ. Это очень хорошее подспорье для нас, что ФХР пошла нам навстречу и предоставила нам маленькую площадку. Тут совершенно другая динамика игры, это должно нам помочь.Наш план-максимум — добыть медали любого достоинства. Чем выше — тем лучше. Едем за серебром? Игра покажет. Изменения в составе будут минимальные. У нас есть ещё одна контрольная игра, после которой мы решим, кто поедет на чемпионат мира. Люда Белякова восстанавливается. Осталось ещё один-два дня, и она будет в полной готовности», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.