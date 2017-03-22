«Виннипег» одолел «Филадельфию», продлив свою победную серию

«Виннипег Джетс» одолел «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Эм-Ти-Эс-центре» в Виннипеге и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В составе «Виннипега» отличились Мэтью Перро (28-я минута), Блейк Уилер (48) и Марк Шайфли (54). За «Филадельфию» шайбы забросили Джордан Уил (25) и Майкл дель Зотто (60).
Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду почти 19 минут, но результативными действиями не отметился.
Эта победа стала для «Виннипега» третьей кряду.