Худобин: возможно, я в какой-то момент немного отпустил ситуацию в «Бостоне»

Российский голкипер «Бостон Брюинз»поделился мнением о своём выступлении в нынешнем сезоне НХЛ.«Я работал над собой на протяжении всего сезона. Среди тех матчей, которые я не выиграл в начале сезона, не было „смертельных“. Просто не было побед. Сейчас ситуация изменилась. Команда здорово играет в последнее время, в каких-то моментах я выручаю. Не знаю, что именно изменилось. Возможно, я в какой-то момент немного отпустил всю эту ситуацию. Подумал, что пусть будет как будет.Для вратаря самое главное играть, — подчеркнул в понедельник сам Худобин. — Как бы усердно ты ни тренировался, опыт набирается в играх. Конечно, АХЛ не уровень НХЛ, это само собой. Но всё равно почувствовать игру, шайбу, просто почувствовать движение было для меня очень-очень важно. АХЛ мне в этом смысле сильно помогла», — приводит слова Худобина официальный сайт лиги.