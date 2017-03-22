Салливан: другие клубы завидуют «Питтсбургу», нашим двум качественным голкиперам

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз»поделился мнением о вратарской бригаде голкиперов команды:«Оба наших вратаря хотели бы играть больше? Они просто являются хорошими людьми. Они выжимают максимум из непростой ситуации, в которой оказались, но однозначно другие команды завидуют тому, что у нас есть два столь качественных голкипера», — приводит слова Салливана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.