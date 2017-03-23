Наместников: «Тампа-Бэй» ждут десять матчей, в которых нельзя терять очки

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг»поделился мнением о непростой ситуации клуба в турнирной таблице.«Тяжело принять поражение от „Аризоны“, у нас сейчас серия из трех неудачных встреч, но впереди нас ожидают 10 матчей, в которых мы практически не имеем права терять очки.«Тампа» будет сражаться до конца. Нам надо быстро восстановиться физически и морально, чтобы подойти к важным гостевым играм в наилучшем состоянии. Мы проанализируем, что делали неправильно в последних матчах и будем готовы к «Бостону» и «Детройту», – цитирует Наместникова официальный сайт НХЛ.