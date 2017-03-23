«Анахайм» прервал победную серию «Эдмонтона», Макдэвид набрал 2 очка

В первом периоде команды обменялись голами Леона Драйзайтля и Патрика Ивза, после чего Коннор Макдэвид вывел гостей вперёд. Незадолго до перерыва Хампус Линдхольм восстановил равновесие, а Джош Мэнсон на 22-й минуте принёс «Дакс» лидерство.
Рикард Ракелль упрочил преимущество «Ойлерз», а окончательный счёт за 7 секунд до финальной сирены установил Марк Летестю. Это поражение стало для «Эдмонтона» первым после четырёх кряду побед.
Посмотреть видео гола Макдэвида можно в официальном «твиттере» НХЛ.