Хет-трик Кучерова принёс «Тампе» победу над «Бостоном»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.В составе «Тампы» хет-триком отметился россиянин(29-я, 51-я и 59-я минуты), ещё по голу забили Брэйден Пойнт (23), Антон Строльман (35) и Джонатан Друен (45). За «Бостон» шайбы забросили Давид Пастрняк (22), Здено Хара (28) и Райли Нэш (34).Нападающий «Лайтнинг» Владислав Наместников провёл на льду 15 минут. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский, как и его коллега из «Бостона» Антон Худобин, участия во встрече не принимали.