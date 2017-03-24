«Вашингтон» одолел «Коламбус», Орлов забил гол, Бобровский сделал 44 сейва

«Вашингтон Кэпиталз» вырвал победу у «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Веризон-центре» в Вашингтоне и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 в пользу хозяев.«Коламбус» вышел вперёд на 41-й минуте матча — отличился Сет Джонс. На 47-й минуте россиянинзабросил ответную шайбу за «Вашингтон». В овертайме голов забито не было. Победный буллит реализовал нападающий «Кэпиталз» Ти Джей Оши.Российские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели на льду 20 и 19 минут соответственно. Голкипер «Коламбуса»отразил 44 броска по своим воротам из 45.