«Лос-Анджелес» переиграл «Виннипег»

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.
В составе «Лос-Анджелеса» отличились Анже Копитар (15-я минута), Джейк Маззин (37), Мариан Габорик (43), Дрю Даути (44) и Таннер Пирсон (50). За «Виннипег» голы забили Мэтью Перро (7) и Патрик Лайне (19).
Эта победа стала для «Кингз» всего второй за последние шесть матчей. Победная серия «Джетс» оборвалась на отметке в три матча.