Кучеров — первая звезда дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Третьей звездой стал голкипер «Оттава Сенаторз» Майк Кондон, отразивший 34 из 35 бросков в матче с «Питтсбург пингвинз» (2:1 Б) и одержавший победу в серии буллитов.
Второй звездой стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Джордан Эберле, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Колорадо Эвеланш» (7:4).
Первой звездой признан форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, ставший автором хет-трика в ворота «Бостон Брюинз» (6:3).