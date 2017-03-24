Кучеров — первая звезда дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.Третьей звездой стал голкипер «Оттава Сенаторз», отразивший 34 из 35 бросков в матче с «Питтсбург пингвинз» (2:1 Б) и одержавший победу в серии буллитов.Второй звездой стал форвард «Эдмонтон Ойлерз», набравший 3 (2+1) очка в матче с «Колорадо Эвеланш» (7:4).Первой звездой признан форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг», ставший автором хет-трика в ворота «Бостон Брюинз» (6:3).