«Бостон» подписал контракты с нападающим Фицджеральдом и защитником Юханссоном

«Бостон Брюинз» заключил двухлетний контракт новичка с нападающими соглашение на три года с защитником. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Контракты НХЛ вступают в силу в сезоне-2017/18, концовку текущего сезона игроки проведут в фарм-клубе «Бостона» в АХЛ на просмотровых контрактах.Фицджеральд в этом сезоне выступал за команду Бостонского колледжа, набрав 31 (12+19) очко в 34 матчах. Он был выбран «Бостоном» на драфте 2013 года под общим 120-м номером.Юханссон играл за «Юргорден» в Шведской лиге, набрав 17 (7+10) очков в 49 встречах. Был задрафтован «Брюинз» в 2014 году под общим 206-м номером.