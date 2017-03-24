Кит: нет лучшего хоккея, чем на ОИ, когда единственный матч решает всё

Защитник «Чикаго Блэкхоукс», двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канадысчитает, что хоккей на Олимпиаде не сравнится ни с чем. Также он сказал, что хотел бы завоевать ещё одну золотую медаль.«Как игрок, могу сказать, что уровень хоккея на Олимпиаде, даже если сравнивать с плей-офф НХЛ, очень высок. Когда единственный матч решает всё и ты играешь за сборную Канады против США, нет хоккея лучше этого. Я люблю противостояния и хочу быть частью таких игр. И конечно, я хочу снова представлять свою страну и привезти домой золото. Плюс ко всему, это хорошо для хоккея, когда лучшие игроки мира участвуют в Олимпиаде», — цитирует Кита ESPN.