Никита Кучеров стал первой звездой недели в НХЛ

НХЛ определила лучших игроков прошедшей недели.1., нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг». Россиянин набрал 7 (5+2) очков в трёх матчах и помог своей команде одержать две победы.2., вратарь «Даллас Старз». Выиграл три матча из четырёх, отразив 95,9 % бросков и пропуская в среднем по 0,98 шайб за игру. Кроме того, в матче с «Сан-Хосе Шаркс» Лехтонен сыграл на ноль.3., нападающий «Анахайм Дакс». Сделал семь голевых передач в трёх матчах и помог своей команде одержать три победы.