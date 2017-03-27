Марков: не секрет, что я хочу завершить карьеру в «Монреале»

Защитник «Монреаль Канадиенс»заявил, что хотел бы остаться в клубе ещё на один год. Его контракт заканчивается после сезона-2016/17, он может стать неограниченно свободным агентом.«Это не секрет. Я всегда говорил, что хочу закончить свою карьеру здесь, в Монреале. Для меня будет большой честью играть всю карьеру в НХЛ за одну команду и достичь отметки в 1000 матчей в следующем году.Я не знаю, что произойдёт дальше, надеюсь, мы сможем договориться. Но я всё ещё хочу играть в следующем сезоне», — цитирует Маркова Journal de Montreal.