Контиола: «Локомотив» был близок к победе, но что-то сделал неправильно

Нападающий ярославского «Локомотива»подвёл итоги третьего матча финала Западной конференции со СКА, который завершился со счётом 1:2 ОТ (0-3 в серии).«Что случилось с «Локомотивом» в этой серии? Честно, я не знаю. Всё очень близко, мы были близки к победе в каждой игре. Я думаю, нам просто нужно стараться делать всё правильно. Некоторые мелочи – они не дают нам побеждать. Прямо сейчас мы были очень близки, но что-то сделали неправильно. Кажется, что будь мы всего чуть лучше – выиграли бы. Силы закончились? Нет, я считаю, что физически мы в порядке. Да, мы не можем в этой серии забить Игорю Шестёркину, и я не знаю, как это объяснить.Я не знаю, что сказать про большинство. Мы обсуждаем это, стараемся работать. Надеюсь, что оно заработает. Может быть, в следующей игре.Драка три на три? В этом нет ничего особенного, обычный момент», — передаёт слова Контиолы корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.