Кучеров впервые набрал 80 очков за сезон в НХЛ, он вернулся в топ-5 бомбардиров

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг»набрал 2 (0+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:4 ОТ). Российский игрок стал одним из ассистентов при заброшенных шайбах Ондржея Палата в первом периоде и Джонатана Друена – во втором.Кучеров впервые в карьере достиг отметки в 80 (38+42) очков в сезоне, он провёл 68 матчей. Хоккеист вернулся в топ-5 бомбардиров лиги, разделив четвёртое место с Брэдом Маршаном из «Бостон Брюинз». В последних 5 матчах на его счету 11 (7+4) очков.Видео результативных действий Кучерова доступны на официальном сайте НХЛ