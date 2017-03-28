Гуськов: удаление Кудашова? Хоккеисты терпят, и тренеры должны быть сдержаннее

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВподелился мнением об эпизоде с удалением Алексея Кудашова. В третьем периоде матча «Локомотив» — СКА главный тренер ярославцев был удалён до конца встречи за то, что бросил бутылку на лёд. Игра завершилась победой петербуржцев — 2:1 ОТ. Счёт в серии — 3-0 в пользу СКА.«Команде оставалось несколько минут продержаться, и ярославцам удавалось минимизировать ошибки на льду. Если хоккеисты где-то терпят, то и тренеру нужно быть сдержаннее в таких моментах. Понятно, что это был ещё один шанс СКА забросить шайбу, и «армейцы» этим воспользовались», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.