Стэмкос: сейчас Кучеров для «Тампы» — это одиночная спасательная бригада

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг», не игравший с середины ноября из-за травмы, считает, чтов текущем сезоне показывает себя настоящим лидером команды.«В последнее время Кучеров для „Тампы“ — это одиночная спасательная бригада. У нас много травм, команда на него очень сильно полагается, и он не подводит нас. Кажется, что либо он сам забивает, либо он играет важную роль в большинстве. Я знаю, что другие парни тоже хотят помочь, но то, что делает Куч, очень впечатляет. Иногда забываешь, насколько он ещё молод. То, что он принял на себя роль лидера и расцвёл в этой ситуации, показывает, насколько он хороший хоккеист.В начале сезона было здорово — играть с ним в одном звене, у нас была химия. Мне нравится смотреть, как он продолжает выступать на том же высоком уровне. Надеюсь, что нам вновь предоставится возможность сыграть в одном звене», — цитирует Стэмкоса ESPN.