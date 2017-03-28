Салливан: Малкин восстанавливается. Мы ждём, что он вернётся в ближайшее время

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз»прокомментировал отсутствие на тренировке команды нападающего, который пропустил уже шесть матчей подряд из-за травмы верхней части тела.«Евгений проходит процесс реабилитации, восстанавливается и на льду, и вне льда. Утром он занимался самостоятельно. Мы надеемся, что он вернётся в ближайшее время и его лечение не затянется», — приводятся слова Салливана на официальном сайте клуба.В 62 матчах нынешнего регулярного чемпионата Евгений забил 33 гола и отдал 39 передач, но травмы плеча и колена не дали ему возможности отыграть сезон полностью. Своё нынешнее повреждение Малкин получил, блокируя бросок соперника, а в регулярном чемпионате «Питтсбургу» осталось сыграть семь матчей.