Салливан: Малкин восстанавливается. Мы ждём, что он вернётся в ближайшее время

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал отсутствие на тренировке команды нападающего Евгения Малкина, который пропустил уже шесть матчей подряд из-за травмы верхней части тела.
«Евгений проходит процесс реабилитации, восстанавливается и на льду, и вне льда. Утром он занимался самостоятельно. Мы надеемся, что он вернётся в ближайшее время и его лечение не затянется», — приводятся слова Салливана на официальном сайте клуба.
В 62 матчах нынешнего регулярного чемпионата Евгений забил 33 гола и отдал 39 передач, но травмы плеча и колена не дали ему возможности отыграть сезон полностью. Своё нынешнее повреждение Малкин получил, блокируя бросок соперника, а в регулярном чемпионате «Питтсбургу» осталось сыграть семь матчей.