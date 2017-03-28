Билялетдинов: «Ак Барс» будет стараться отыграться в серии со счёта 0-3

Главный тренер казанского «Ак Барс»прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (2:3) в третьем матче финала Востока. Счёт в серии — 3-0 в пользу уральцев.«Ребята играют хорошо, с хорошей отдачей, не могу никого упрекнуть, только до конца не могут довести игру. Будем стараться отыграться с 0-3. Почему не сдерживаем первое звено соперника? Это игроки высокого класса, не так просто их удержать. Сыграет ли Свитов? Не готов ответить», — сказал Билялетдинов на пресс-конференции.