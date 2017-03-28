Воробьёв: Зарипов — это космос? Постучу по дереву

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги третьего матча финала Восточной конференции с «Ак Барсом» (3:2, 3-0) и прокомментировал результативность Сергея Мозякина и Даниса Зарипова. Мозякин в этом матче повторил рекорд Вениамина Александрова по количеству голов за сезон (53) в отечественных чемпионатах, а Зарипов — рекорд Евгения Дадонова по числу шайб в одном плей-офф КХЛ.
«Развязка такая, эмоции. Ребята вытащили, готовимся дальше. Думаю, при голе Азеведу была помеха вратарю, на тоненького было. Спрашивал судей об этом.
То, что творит Зарипов в этом плей-офф, — это космос? Постучу по дереву. Раз Мозякину и Зарипову на двоих 80 лет, значит, лига слаба для них? Это клише, они вообще неправильные. Есть хороший и плохой игрок, а мы что-то придумываем. Селянне играл в 41 год, Ягр играет, а он старше меня. Зачем мы ищем там, где нет?» — сказал Воробьёв на пресс-конференции.
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