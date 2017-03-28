Охтамаа: «Ак Барс» может спасти серию с «Магниткой», у нас есть на это силы

Защитник «Ак Барса»прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» в третьем матче финала Восточной конференции (2:3, 0-3 в серии).«С моим глазом всё в порядке. Уже не болит. Тяжело сейчас говорить о том, что случилось, но мы не смогли сдержать лидеров «Магнитки» в концовке. Мы очень разочарованы. Зарипов и Мозякин — очень хорошие игроки, но мы можем остановить их. Нужно зацепить одну победу и отталкиваться от неё.Один раз моя команда спасала серию с 1-3, а потом мы стали чемпионами. Отыграться с 0-3 тяжелее, но мы сделаем всё, чтобы сделать это. Мы можем сделать это. Я уверен. У нас есть силы, чтобы спасти эту серию», — цитирует Охтамаа пресс-служба клуба.