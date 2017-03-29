«Нью-Джерси» потерпел четвёртое поражение кряду, по буллитам уступив «Виннипегу»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» на выезде выиграл у «Нью-Джерси Дэвилз». Основное время встречи завершилось со счётом 3:3, а в серии буллитов удачливее оказались гости.В первом периоде на быстрый гол Николая Элерса хозяева ответили точными бросками Бо Беннета и Тейлора Холла. Стефан Ноэсен на 36-й минуте упрочил лидерство «Дэвилз», но удержать его «Нью-Джерси» не сумел.Юлиан Мелькьори и Йоэль Армиа перевели игру в овертайм, который победителя выявить не помог. В серии буллитов единственным, кто реализовал свою попытку, оказался Патрик Лайне.Это поражение стало для «Дэвилз» четвёртым подряд.