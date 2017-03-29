«Анахайм» уверенно обыграл «Ванкувер», одержав пятую победу подряд

«Анахайм Дакс» на выезде переиграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В первом периоде игроки «Анахайма» забил трижды — отличились Кори Перри (1-я минута), Патрик Ивз (2) и Ник Ритчи (20), а во втором гол на свой счёт записал Брэндон Мортур (24). В третьем периоде «Ванкувер» смог отквитать одну шайбу после результативного броска Брока Бисера (43).
Защитник «Кэнакс» Никита Трямкин провёл на льду 20 минут, а нападающий Николай Голдобин — 11 минут.
«Анахайм» одержал пятую победу подряд и лидирует в Тихоокеанском дивизионе, а «Ванкувер» располагается на 6-м месте.