Сафин: «Магнитка» играет с запасом прочности, в игре команды нет изъянов

Известный тренерподелился впечатлением от серии «Металлург» (Мг) — «Ак Барс» в финале Восточной конференции. Счёт в серии 3-0 в пользу «Магнитки».«Шанс отыграться у «Ак Барса» есть, со счетов сбрасывать его рановато. Четвёртый матч они играют дома, если побеждают, то дальше будет видно. Понятно, что с 0-3 очень тяжело отыгрываться, тем более у такой команды, как «Магнитка». «Ак Барс» до последнего будет цепляться, команда боевитая.Всё-таки по третьему матчу было видно, что у «Металлурга» больше мастерства, особенно мастерства нападающих. Мозякин, Зарипов, Ли проводят великолепный сезон. Они на данный момент одни из лучших игроков в плей-офф, есть ещё и хоккеисты СКА. Если исходить из того, что есть, то всё идёт к финалу «Магнитка» — СКА. Хотя всякое бывает.У «Металлурга» практически не видно никаких изъянов, команда играет с большим запасом прочности, и, даже уступая в счёте, у игроков находятся силы и тактические решения, за счёт чего они в итоге побеждают», — сказал Сафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.