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Холтби: когда Овечкин наносит бросок, шайба может вести себя непредсказуемо

1 апреля 2017, суббота. 00:59. Хоккей
Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби поделился мнением о броске Александра Овечкина.

«У Овечкина очень странный бросок. Шайба каждый раз уходит с крюка клюшки по-разному. 98% бросков мы отражаем, реагируя на движение крюка. Когда бросает человек, весящий более 100 килограммов, который использует настолько гибкую клюшку с большим загибом, — шайба в момент броска может вести себя непредсказуемо», — цитирует Холтби Washington Post.

>>> Из пулемёта по Ковалёву и Могильному. Овечкин – второй русский в НХЛ!
Источник: Washington Post Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Брэйден Холтби
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