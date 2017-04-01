Холтби: когда Овечкин наносит бросок, шайба может вести себя непредсказуемо

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз»поделился мнением о броске«У Овечкина очень странный бросок. Шайба каждый раз уходит с крюка клюшки по-разному. 98% бросков мы отражаем, реагируя на движение крюка. Когда бросает человек, весящий более 100 килограммов, который использует настолько гибкую клюшку с большим загибом, — шайба в момент броска может вести себя непредсказуемо», — цитирует Холтби Washington Post.