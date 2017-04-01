Кадирова: на матч с финками нас не нужно было настраивать, игры всегда сложные

Нападающий женской национальной сборной Россииподвела итоги после выигранного матча с командой Финляндии на групповом этапе ЧМ (2:1).«Нас не надо было особенно настраивать на этот матч. С финками всегда очень сложные игры, так же было в прошлом году. Все старались и выполняли то, что от нас требовалось, поэтому такой результат.Последние 40-50 секунд, когда мы забросили вторую шайбу, на льду был кураж. Когда мы повели в счёте, внутри я уже чувствовала, что доведём этот матч до победы. И нам это удалось. Думаю, что последние секунды девочкам было не очень тяжело выкидывать шайбу, у них это получилось, они молодцы», — приводит слова Кадировой официальный сайт ФХР.