«Эдмонтон» продлил победную серию, одолев «Анахайм»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду нанёс поражение «Анахайм Дакс» со счётом 3:2.В конце первого периода Коннор Макдэвид вывел хозяев вперёд, но Райан Гецлаф после перерыва восстановил равновесие. На 49-й минуте Патрик Ивз сделал счёт 2:1 в пользу «Дакс», но удержать преимущество они не сумели.Милан Лучич в концовке основного времени точным броском перевёл игру в овертайм. а Леон Драйзайтль на 2-й дополнительной минуте принёс «Ойлерз» победу, ставшую для них пятой подряд.