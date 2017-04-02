Якупов: мне дали возможность играть, я не мог не воспользовался шансом

Нападающий «Сент-Луис Блюз»рассказал, почему в последнее время он стал получать больше игрового времени.«Просто мне дали возможность играть. И я не мог не воспользоваться этим шансом. Потому что много оставался в запасе, было тяжело смотреть матчи из ложи.Когда меня с Ваней Барбашёвым впервые поставили вместе, у нас сразу начало получаться. Мы создавали моменты, было интересно играть. Мы старались в каждом матче, поэтому результат у нас был. Так что надо работать дальше», — цитирует Якупова «Советский спорт».