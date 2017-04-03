Чехович: жаль, что Костина не будет на юниорском ЧМ, но надеюсь, что справимся

Форвард юниорской сборной России и клуба QMJHL «Бэ-Комо Драккар»прокомментировал своё выступление в нынешнем сезоне, подготовку к юниорскому чемпионату мира и отсутствие из-за травмы в составе нападающего системы московского «Динамо» Клима Костина.«Давления нет, надеюсь, что наша связка с Андреем Свечниковым и Алексеем Липановым сможет стать одной из лучших на чемпионате мира. Своим годом в Канаде доволен на 70-80%, понимаю, где мог бы сыграть лучше. Клуб меня отпускал на один турнир во время сезона, выступление на Кубке вызова помогло улучшить взаимопонимание в сочетании. Возможно, клуб посчитал, что будет полезно для меня сменить обстановку.Все мне там говорят про Валю Зыкова, в клубе следят за ним и его выступлением в «Каролине». В том году получили хороший опыт на чемпионате мира, нам сообщили за 10 дней до турнира, что мы туда едем, и не особо понимали, чего ждать. Жалко, что Клима Костина не будет, всё-таки он был капитаном сборной, но надеюсь, что справимся», — сказал Чехович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.Юниорский чемпионат мира пройдёт с 13 по 23 апреля в Словакии.