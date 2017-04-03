Андерсон: дал знать Овечкину, что он не может атаковать топ-игроков «Коламбуса»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Джош Андерсон рассказал, как капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин спровоцировал драку во время матча регулярного чемпионата НХЛ (3:2).
В третьем периоде российский хоккеист провёл силовой приём против защитника Зака Веренски. В ходе выяснения отношений Андерсон попытался ударить Овечкина, что переросло в драку.
«Я дал знать Овечкину, что нахожусь рядом и он не может делать это с нашими лучшими защитниками. Это стало началом схватки. Мы должны оттеснять хоккеистов, которые пытаются атаковать наших топ-игроков обороны», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
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