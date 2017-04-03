Оши: Овечкин ехал посередине, все хотели атаковать именно его

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал победу в матче руглярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2).«Овечкин ехал посередине, все хотели атаковать именно его. Тем самым он создал возможность для меня, я и забил гол. По большей части мы контролировали игру. У нас было всего лишь несколько ошибок, на которые они могли рассчитывать.Игры на домашнем льду важны для всех серий плей-офф. Поэтому мы хотим финишировать на первом месте в регулярке. С кем бы мы ни сражались, это будет битва», – сказал Оши.