«Аризона» отпустила Экман-Ларссона в Швецию из-за смерти матери

«Аризона Койотс» отпустил капитана командына родину в Швецию после смерти матери. Защитник пропустит остаток сезона.«Лично для меня это был очень трудный год. Я бы хотел поблагодарить клуб и всех своих партнёров по команде за их неоценимую поддержку, которую они оказывали мне весь сезон. К сожалению, мне придётся пропустить три последних матча сезона, но семья важнее», — приводятся слова Экман-Ларссона на официальном сайте клуба.«Аризона» потеряла шансы на попадание в плей-офф. Она занимает предпоследнее место в турнирной таблице, набрав 67 очков в 79 играх.