Лундквист: опечален, что игроки НХЛ не смогут выступить на Олимпиаде-2018

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс», олимпийский чемпион в составе сборной Швециивыразил разочарование решением НХЛ отказаться от участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.«Разочарован новостью, что НХЛ не примет участия в Олимпиаде 2018 года. Лига потеряла великолепную возможность прорекламировать хоккей на самом высоком уровне. Но ещё больше печалит, что игроки не смогут выступить в самом главном соревновании в мире спорта», — написал Лундквист в своём «твиттере».