Шохина: подумали, раз финны сумели обыграть Канаду, значит, сможем и мы

Нападающий женской национальной сборной Россиивысказалась о разгроме от команды Канады (0:8) в матче группового этапа ЧМ-2017.«Мы плохо начали матч против Канады: не послушали тренера, побежали вперёд, думали, сейчас дожмём, хотелось сразу забить. Но не тут-то было: канадки это канадки. Может, отчасти вышли, недооценив соперника, подумали, раз финны сумели их обыграть, значит, сможем и мы. Не получилось. Сейчас нужно забыть всё, что было на групповом этапе, и с новыми силами и свежей головой настраиваться на четвертьфинальный матч против Германии. Завтра не будет просто, будет ещё тяжелее, чем в группе. Но я думаю, мы справимся» — цитирует Шохину официальный сайт ФХР.