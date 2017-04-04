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МОК: хоккейный турнир ОИ-2018 и без игроков НХЛ будет увлекательным

4 апреля 2017, вторник. 10:42. Хоккей
Хоккейный турнир на Олипиаде-2018 будет увлекательным и без игроков НХЛ, заявили «Чемпионату» в пресс-службе Международного олимпийского комитета.

«Это должно быть большим разочарованием для тех игроков, кто действительно хотел поехать на Олимпиаду. МОК сочувствует этим спортсменам. Решение же вызывает ещё большее сожаление, так как ИИХФ предложила НХЛ те же условия, что и на прошлой Олимпиаде, где были покрыты затраты на страховку и перелёты.

МОК, который 90% своей прибыли тратит на развитие спорта во всём мире, очевидно, не может баловать коммерческие лиги лучше, чем некоммерческие международные спортивные федерации, развивающие спорт во всём мире.

Олимпийский хоккейный турнир, тем не менее, будет очень увлекательным, потому что приедут спортсмены из всех других профессиональных лиг», — говорится в сообщении МОК.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ОИ-2018
Новости. Хоккей
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