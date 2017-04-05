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«Сент-Луис» проиграл «Виннипегу», Барбашев отдал голевой пас

5 апреля 2017, среда. 05:49. Хоккей
«Виннипег Джетс» уверенно победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скоттрэйд-центр» в Сент Луисе и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе «Джетс» дубль оформил Патрик Лайне (22-я и 50-я минуты), ещё по голу забили Николай Элерс (23), Марк Стюарт (23) и Марк Шайфли (45). За «Блюз» заброшенными шайбами отметились Алекс Пьетранджело (1) и Йори Лехтеря (25).

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился результативной передачей, Владимир Тарасенко провёл на льду 19 минут.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2017, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
2 : 5 1:0, 1:3, 0:2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Пьетранджело – 00:35 (5x5), 1:1 – Лайне (Стюарт, Литтл) – 21:47 (5x5), 1:2 – Элерс (Шайфли, Уилер) – 22:01 (5x5), 1:3 – Стюарт (Перро, Лоури) – 22:49 (5x5), 2:3 – Лехтеря (Барбашев, Сэнфорд) – 24:38 (5x5), 2:4 – Шайфли (Уилер, Элерс) – 44:48 (5x5), 2:5 – Лайне (Перро, Литтл) – 49:02 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виннипег Джетс Сент-Луис Блюз НХЛ
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