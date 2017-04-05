«Сент-Луис» проиграл «Виннипегу», Барбашев отдал голевой пас

«Виннипег Джетс» уверенно победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скоттрэйд-центр» в Сент Луисе и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
В составе «Джетс» дубль оформил Патрик Лайне (22-я и 50-я минуты), ещё по голу забили Николай Элерс (23), Марк Стюарт (23) и Марк Шайфли (45). За «Блюз» заброшенными шайбами отметились Алекс Пьетранджело (1) и Йори Лехтеря (25).
Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился результативной передачей, Владимир Тарасенко провёл на льду 19 минут.